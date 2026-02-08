Donna di 36 anni muore dopo il parto, aperta un’inchiesta

Quella data alla luce era la sua terza figlia

Una donna di 36 anni è morta all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza, poco dopo aver dato alla luce una bambina. La vittima, residente a Scalea (Cosenza) e già madre di altri due figli, sarebbe deceduta a seguito di una grave emorragia insorta dopo il parto.

La neonata, secondo quanto riferito, è in buone condizioni di salute. Sull’accaduto sono state avviate indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Lagonegro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica della città lucana.

Sulla vicenda sono intervenuti il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Cosimo Latronico, che in una nota congiunta hanno sottolineato che “è doveroso che sia fatta chiarezza in tempi rapidi” esprimendo al contempo “vicinanza e solidarietà alla famiglia” della donna.

Le parole del governatore e dell’assessore

La direzione dell’azienda ospedaliera regionale San Carlo ha comunicato di aver attivato un gruppo tecnico interno incaricato di esaminare quanto accaduto. “In questo momento di incommensurabile sofferenza – hanno sottolineato Bardi e Latronico – il nostro pensiero e l’abbraccio dell’intera comunità lucana vanno al marito, ai familiari e a quel bambino che dovrà crescere senza l’affetto della propria madre”.

Attraverso l’ufficio stampa della Giunta regionale, il presidente e l’assessore hanno inoltre fatto sapere “di aver già dato precise disposizioni ai vertici sanitari affinché si attivino immediatamente tutte le procedure interne necessarie per fare piena luce sull’accaduto”.

Muore dopo il parto, il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Scalea, Mario Russo, l’amministrazione comunale e il consiglio comunale, in un post sui social, hanno espresso “il più profondo e sincero cordoglio per la tragica scomparsa” della donna di 36 anni.

“Di fronte a una perdita così improvvisa e ingiusta, le parole faticano a trovare spazio, ma il sentimento di vicinanza è autentico e condiviso”, ha scritto su Facebook. Il primo cittadino ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie.

