Donna siciliana scomparsa in provincia di Firenze

Da Castellammare del Golfo, il figlio lancia l'appello affinché sia ritrovata

PALERMO – Allarme lanciato per la scomparsa di una donna residente in provincia di Firenze. A chiedere aiuto per le ricerche, è stato il figlio che lavora e risiede a Castellammare del Golfo, dove gestisce un’attività commerciale. La donna si chiama Ferdico Francesca e soffre di demenza senile. E’ scomparsa ieri attorno alle 15 nella zona di Borgo San Lorenzo, provincia di Firenze. Al momento della scomparsa aveva una camicia rosa e un pantalone scuro. Il figlio invita chi dovesse vederla di avvertire subito i carabinieri.