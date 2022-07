Donna trovata morta in casa a Catania: indagine per omicidio

Il cadavere della 32enne, madre di due figli, è stato rinvenuto in via Salvatore Di Giacomo.

CATANIA – Una donna di 32 anni, madre di due figli, è stata trovata morta nella serata di ieri in via Salvatore Di Giacomo, nei pressi del Castello Ursino, nel quartiere di San Cristoforo di Catania. La notizia è stata diffusa da Catania Today. Secondo quanto appreso da questa testata, la 32enne è stata ritrovata nella sua abitazione, al secondo piano di una palazzina, e aveva vistose ferite d’arma da taglio alla schiena e al collo. La procura per i Minorenni indaga per omicidio: l’inchiesta si sta concentrando su una persona non maggiorenne.

Il cadavere è stato rinvenuto ieri dalla squadra Volanti della questura di Catania. È intervenuta anche la Squadra mobile. A chiamare le forze dell’ordine il personale del 118, a cui una familiare della vittima aveva segnalato una situazione di pericolo. Al loro arrivo, i sanitari hanno trovato la donna riversa in una pozza di sangue. Hanno tentato di rianimarla, ma senza successo. Il decesso è stato dichiarato poco prima di mezzanotte e venti, un’ora dopo l’arrivo della prima segnalazione.

In un primo momento, gli investigatori hanno eseguito alcune verifiche sull’ex marito della 32enne, attualmente detenuto nel carcere di Caltanissetta. La 32enne in passato aveva denunciato alcuni parenti dell’ex marito per atti persecutori. Fatti che non sembrano, al momento, avere rilievo in questo contesto. Le indagini sono in corso.