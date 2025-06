IN VIA VALTELLINA

MILANO – Non presentava segni di violenza sul corpo la donna trovata morta nella serata di domenica a bordo di un’auto in via Valtellina a Milano.

La donna, che aveva un’età compresa tra i 35 e i 40 anni non è ancora stata identificata e l’unico elemento a favore degli agenti della polizia per giungere a darle un nome è che l’auto ha la targa romena. Sul corpo è stata disposta l’autopsia e il veicolo è stato sequestrato.

