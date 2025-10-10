Donna uccisa dal marito a colpi di pistola in strada

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in un bar dove si era barricato sparando all'impazzata

PESCARA – Ennesimo femminicidio. Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di pistola in strada dall’ex marito, Antonio Mancini, pluripregiudicato di 69 anni: il delitto è avvenuto ieri sera, giovedì 9 ottobre, a Lettomanoppello, paesino in provincia di Pescara.

Inutili i tentativi di soccorso da parte degli operatori del 118, intervenuti sul posto dopo pochi minuti. L’uomo è fuggito e si è barricato in un bar di Turrivalignani, paesino a circa quattro chilometri dal luogo dell’omicidio.

Da lì avrebbe sparato alcuni colpi di pistola all’impazzata senza ferire nessuno e poi è stato bloccato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Popoli e quelli del Reparto operativo del Comando provinciale di Pescara.