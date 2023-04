Donna violentata a Trapani, indagato rinviato a giudizio

Il processo prenderà il via il 24 maggio

TRAPANI – Il Gup di Trapani ha rinviato a giudizio Francesco Paolo Anguzza, 37 anni, accusato di avere violentato una donna ucraina nello scorso mese di novembre su una panchina delle Mura di Tramontana.

Ad incastrarlo, sostengono gli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La vittima della violenza, tramite il suo avvocato di fiducia Fabio Sammartano, si è costituita parte civile.

La donna ha riportato lesioni permanenti all’apparato genitale. Il processo prenderà il via il 24 maggio nel Tribunale di Trapani in composizione collegiale. L’imputato è in carcere.