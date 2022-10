Donne in gravidanza, a Palermo il primo medico ad usare il Voluson Expert 22

In Italia nessuno utilizza questo macchinario che rivela dettagli inimmaginabili

PALERMO – La salute della donna in gravidanza prima di tutto perché da questo dipende anche e soprattutto la qualità di una vita futura. Per questo, nell’ottica di un continuo e costante processo di formazione personale e professionale, il ginecologo palermitano Andrea Biondo, esperto in diagnosi prenatale, fecondazione assistita e prevenzione oncologica, ha deciso di dotarsi di una piattaforma innovativa e all’avanguardia con l’obiettivo di creare il futuro più sano possibile insieme alle proprie pazienti.

Il Dott. Biondo è il primo medico in Italia ad utilizzare il Voluson Expert 22 di Ge Healthcare, dotato di software con intelligenza artificiale che, abbinata all’esclusiva tecnologia delle sonde, rivela dettagli inimmaginabili permettendo di ottenere risposte e formulare diagnosi che anticipano il futuro e che sono in grado di cambiare la vita delle pazienti.

Grazie a tools all’avanguardia come il nuovo workflow e l’automazione, migliora l’efficienza quotidiana e velocizza tutte le necessità di configurazione che tolgono spazio alla clinica. Trasforma il modo di lavorare guardando sempre oltre i limiti del possibile.

“La piattaforma consente di diagnosticare anticipatamente e dare risposte cruciali in minor tempo – commenta Andrea Biondo -. I casi complessi pongono molte incertezze. Per questo Voluson Expert 22 è progettato espressamente per una valutazione approfondita di anatomie complicate e può contare su tecnologie all’avanguardia per il primo trimestre, il monitoraggio cardiaco fetale e ginecologico incentrate sul rilevamento e l’intervento precoci. Tutta questa tecnologia ed i nostri sforzi sono ovviamente dedicati esclusivamente alla salute delle donne in generale e alle gravide in particolare”.

Voluson Expert 22, è il più potente Voluson di sempre. È un autentico capolavoro di ingegneria e permette di ottenere scansioni in 2D con un’elevata qualità delle immagini, anche con pazienti particolarmente difficili. È inoltre il sistema più personalizzabile ed ergonomico che sia mai stato progettato.