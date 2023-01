Dopo 20 anni, ha l’autorizzazione per lo scarico dei reflui fognari

Le parole del sindaco.

Lampedusa – “Dopo circa 20 anni, Lampedusa ha di nuovo l’autorizzazione allo scarico dei reflui fognari nel nuovo depuratore ed entro la fine di febbraio inaugureremo il primo stralcio. Poi dovremmo avere il depuratore completamente prima dell’estate”. Lo ha annunciato il sindaco delle Pelagie Filippo Mannino che ha tracciato un bilancio dei primi sei mesi della sua amministrazione “Ci siamo battuti – ha detto – per ottenere il dissequestro del depuratore e l’inizio dei lavori. E stata riattivata la seconda ambulanza. E’ stata istituita, quando è servita, la nave umanitaria per migranti. Siamo riusciti ad ottenere la riduzione del costo dei biglietti aerei e il nuovo regolamento per le tariffe agevolate e a far attivare il nuovo servizio aliscafi con i collegamenti invernali e con l’anticipo di quelli estivi”.

Tracciato un primo bilancio anche per Linosa: “Adesso – ha sottolineato il sindaco Mannino – è possibile fare la carta d’identità direttamente sull’isola. E’ garantita la continuità didattica nelle scuole fin dall’inizio. E’ stata messa in funzione l’ambulanza. E’ stata illuminata la banchina di Pozzolana per consentire l’attracco serale dei traghetti ed è stato ripristinato il collegamento invernale con l’aliscafo”.