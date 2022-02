Doppietta Simonetti: Catania espugna campo Juve Stabia 2-0

Intanto sabato pomeriggio, con inizio alle 14,30, il Catania è atteso dal match casalingo contro la Virtus Francavilla

CASTELLAMMARE DI STABIA – Il Catania c’è, la squadra è viva e reagisce con orgoglio alle avversità che ne mettono a serio rischio la continuità del sodalizio rossazzurro, peraltro penalizzato di altri due punti dalla giustizia sportiva per gli emolumenti a suo tempo non pagati. Sono, quindi, in totale quattro adesso i punti sottratti, extra campo, alla classifica rossazzurra che avrebbe potuto avere prospettive diverse.

Ma i ragazzi di Baldini (sostituito in panchina, ancora una volta, dal suo vice Mularoni), sul campo sintetico di Castellamare di Stabia intriso di pioggia, hanno sfoderato una grandissima prestazione segnando due gol con Simonetti e sfiorando almeno altre tre o quattro segnature, a dimostrazione di una supremazia netta e costante sulla compagine stabiese.

LA GARA

A menare le danze è stato soprattutto l’imprendibile Freddy Greco che ha seminato il panico sulla fascia sinistra, servendo a Simonetti l’assist per la conclusione vincente che ha sbloccato la gara poco prima della mezzora. Lo stesso Greco ha poi fallito il comodo raddoppio ed ha appoggiato a Rosaia un pallone che non si è tramutato nel raddoppio etneo solo per la deviazione alla disperata di Panico.

Nella ripresa è stato ancora il Catania a menare la danza, raddoppiando dopo pochi minuti, ancora con Simonetti che ha sfruttato alla perfezione il cross dalla bandierina di Greco. La Juve Stabia, peraltro, non si è mai resa pericolosa e Sala si è sporcato i guantoni solo per respingere un tiro-cross senza eccessive pretese. Viceversa il Catania avrebbe potuto segnare ancora se Biondi, Moro e poi i subentrati Sipos e Russini fossero stati meno precipitosi.

Alla fine, il gruppuscolo di tifosi rossazzurri, presenti stoicamente sugli spalti del “Menti”, hanno esultato per una vittoria meritatissima che riscatta la debacle casalinga patita contro il Picerno e rilancia le speranze di sopravvivenza dello storico sodalizio rossazzurro, in attesa che giungano buone nuove sull’acquisizione societaria del club. Intanto sabato pomeriggio, con inizio alle 14,30, il Catania è atteso dal match casalingo contro la Virtus Francavilla.

IL TABELLINO

JUVE STABIA(4-2-3-1): Dini, Peluso (dal 25°s.t. Esposito), Troest (k), Tonucci, Panico, Scaccabarozzi, Altobelli (dal 1°s.t. Davì), Ceccarelli (dal 1°s.t. Della Pietra), Schiavi (dal 15°s.t. Bentivegna), Stoppa (dal 25°s.t. De Silvestro), Eusepi.

A disposizione: Russo, Cinaglia, Caldore, Dell’Orfanello, Erradi, Evacuo, Guarracino.

Allenatore: Stefano Sottili.

CATANIA(4-3-3): Sala, Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto, Rosaia (k) (dal 30°s.t. Provenzano), Cataldi (dal 37°s.t. Izco), Simonetti, Biondi (dal 30°s.t. Piccolo), Moro (dal 17°s.t. Sipos), Greco (dal 17°s.t. Russini).

A disposizione: Stancampiano, Ercolani, Pino, Claiton, Ropolo, Zanchi, Russotto.

Allenatore: Luciano Mularoni (squalificato Baldini).

Arbitro: Simone Gallipò di Firenze.

Assistenti: Fabrizio Giorgi (Legnano) e Mattia Regattieri (Finale Emilia)

IV Uomo: Matteo Canci (Carrara).

Reti: 29°p.t. Simonetti (CT); 4°s.t. Simonetti (CT);

Ammoniti: Simonetti (CT); Eusepi (JS); Panico (JS); Peluso (JS);

Espulsi: //

PRIMO TEMPO

1° terreno scivoloso a causa dell’abbondante pioggia caduta sul campo in erba sintetica;

8° tiro-cross insidioso di Rosaia: Blocca Dini;

19° Greco conclude da centro area e manca di pochissimo il bersaglio;

29° Catania in vantaggio: dalla sinistra, Greco mette in mezzo per l’accorrente Simonetti che spedisce in fondo al sacco: 0-1 !

31° Altobelli svirgola il tiro dal limite;

36° Albertini manda in angolo un cross insidioso di Ceccarelli… anticipando Schiavi;

40° il Catania getta alle ortiche una grande occasione per raddoppiare: Greco va via in perfetta solitudine… al culmine di una pregevole azione corale… ma calcia incredibilmente a lato con Dini in uscita!

42° Sala blocca a terra la conclusione dal limite di Stoppa;

45° concessi 3 minuti di recupero;

47° Catania ancora vicinissimo al raddoppio: ripartenza di Greco che appoggia all’accorrente Rosaia che tira a botta sicura: Panico riesce a salvare quasi sulla linea… mandando in angolo!

48° il primo tempo finisce con lo striminzito vantaggio per i rossazzurri che avrebbero meritato qualche gol in più.

SECONDO TEMPO

1° doppio cambio nella Juve Stabia: Davì e Della Pietra subentrano ad Altobelli e Ceccarelli;

2° Dini esce a vuoto dalla sua area di rigore ma i compagni riescono a rimediare;

4° raddoppio del Catania: sul cross dalla bandierina di Greco, Simonetti – ben appostato sul secondo palo – firma la sua doppietta personale: 0-2 !

5° Biondi conclude fuori da posizione decentrata;

6° Dini blocca il pallone sulla deviazione di Moro;

8° Moro cicca la conclusione dal limite;

12° Catania vicinissimo al tris: sul cross dalla destra, deviazione sottomisura di Greco: Dini respinge come può e Biondi non riesce a ribadire in porta!

15° nella Juve Stabia, Bentivegna sostituisce Schiavi;

16° Biondi steso in area da Dini: l’arbitro lascia proseguire!

17° nel Catania, Greco e Moro lasciano il posto a Russini e Sipos;

22° errore di Troest che lascia via libera a Biondi la cui conclusione viene respinta da Panico!

25° nella Juve Stabia, Stoppa e Peluso lasciano il posto a De Silvestro ed Esposito;

26° Davì impegna Sala in una respinta in tuffo; poi Della Pietra svirgola;

30° nel Catania, Piccolo e Provenzano rilevano Biondi e Rosaia;

34° azione personale di Russini che poi tira alto di poco;

35° Piccolo serve Sipos in profondità e Tonucci evita il terzo gol ospite deviando il pallone in corner;

36° conclusione senza pretese di Scaccabarozzi che manda il pallone a lato;

37° nel Catania, Izco sostituisce Cataldi;

42° punizione di Bentivegna dalla distanza: alto;

43° deviazione al volo di Bentivegna che manda fuori a fil di palo … ma l’azione era stata fermata per fallo ai danni di un difensore etneo;

44° Sipos danda alto da buona posizione;

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° Russini e Piccolo sprecano una buona opportunità in ripartenza;

48° vince il Catania!