Negli scontri sono rimaste ferite anche due persone

BARI – Due incidenti mortali si sono verificati nella notte in provincia di Bari.

Nel primo, verificatosi sulla strada provinciale che collega Corato e Bisceglie, a nord di Bari, una persona è morta e due sono rimaste ferite. A perdere la vita un uomo di 64 anni di Corato.

I due feriti, soccorsi dal personale del 118, sono stati trasportati agli ospedali di Andria e Barletta.

In questo scontro sono state coinvolte due auto, una Tiguan e una Ford, che si sarebbero scontrate frontalmente. Il 64enne era a bordo della sua utilitaria con moglie e figlia. L’altra vettura era condotta da un 22enne anche lui di Corato. I feriti non sono in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per stabilire la dinamica dello scontro.

Nel secondo incidente a perdere la vita un ragazzo di 23 anni. Lo scontro si è verificato sulla statale 172, tra Casamassima e Turi, in provincia di Bari.

La vittima, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo dell’auto che è finita ribaltata fuoristrada. Per il giovane sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che indagano sull’accaduto.

