Giusy Accomando e Ina Granà se ne sono andate a poche ore di distanza

Doppio lutto al Comune di Bagheria. Nella notte si è spenta Giusy Accomando, dipendente in forza al settore Lavori Pubblici. La donna aveva 52 anni e da tempo lottava contro una malattia. Lascia il marito e due figli. In una nota, il Comune ne sottolinea la “gentilezza” e la “dolcezza”.

Doppio lutto al Comune di Bagheria, la nota

“Il sindaco Filippo Maria Tripoli, insieme alla Giunta municipale, al Presidente del Consiglio comunale, Andrea Sciortino a tutto il consesso civico, al Segretario generale e ai colleghi tutti, si stringono nel dolore attorno alla famiglia di Giusy”, si legge nel comunicato.

Ed ancora: “Un pensiero particolare e le più sentite condoglianze sono rivolte alla sorella Laura, anch’ella dipendente dell’Ente, e a tutti i familiari”. Le esequie di Giusy Accomando si svolgeranno martedì 24 marzo, alle ore 15:00, presso la basilica Soluntina, la parrocchia di Sant’Anna, di Santa Flavia.

“Hai lottato con tutte le tue forze!! Non dimenticheremo la tua luce…Buon viaggio anima bella…Ci stringiamo al dolore della famiglia”, è uno dei tanti messaggi di cordoglio lasciati sui social.

Ina Granà è scomparsa nelle ore precedenti

Un altro lutto ha colpito il Comune di Bagheria nelle ore precedenti. Se ne è andata anche Ina Granà, dipendente in pensione, precedentemente in servizio presso il Parco Giochi Robinson.

“L’amministrazione comunale desidera esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza anche alla famiglia della cara Ina, ricordandone l’impegno”, recita la nota diramata dall’ufficio stampa.