Doppio premio per l’enologo trapanese Vito Oddo

Per il 'Re Siculo'

TRAPANI – I premi “Miglior Orange Wine” e “Migliore Etichetta” sono stati assegnati al vino ambrato “Re Siculo” dell’enologo trapanese Vito Oddo, nell’ambito della settima edizione del Festival “Beviamoci Sud”, evento dedicato ai vini dell’Italia meridionale tenuto a Roma sabato e domenica scorsi, 31 gennaio e 1° febbraio.

Il doppio riconoscimento, conferito da una giuria di professionisti presieduta dal giornalista Luciano Pignataro, consacra l’Ambrato della Cantina urbana di Trapani, già inserito tra i cento migliori vini italiani del 2023 nella categoria “novità” della rassegna “Golosaria”.

“Il ‘Re Siculo’ ha conquistato una meravigliosa doppietta stregando la giuria di esperti, piazzandosi al primo posto nella categoria ‘Orange Wine’, e poi vincendo il premio come etichetta più bella del concorso”, afferma Oddo (nella foto, alla premiazione insieme all’artista Alessandro Siviglia, autore dei dipinti che abbelliscono le etichette della cantina trapanese).

Si tratta di un vino bianco ossidato da uve Catarratto, dal caratteristico colore ambrato, che rievoca il tipico vino prodotto dalle vecchie generazioni agricole, ma con una gradazione alcolica ridotta a 13,50 gradi.