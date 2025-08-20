Dove vedere i funerali di Pippo Baudo in diretta tv

Gli aggiornamenti su LiveSicilia.it

Mercoledì 20 agosto, alle 16, nel santuario di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania, si svolgeranno i funerali di Pippo Baudo. A seguire le esequie in diretta saranno sia Rai che Mediaset. LiveSicilia.it seguirà in diretta testuale l’evento con immagini, video, e aggiornamenti.

Il Tg1 coprirà l’evento dalle 15.30 alle 18.10. Un’ampia finestra che consentirà anche al pubblico a casa di salutare per l’ultima volta il simbolo della tv italiana. Lo speciale del notiziario della rete ammiraglia Rai durerà quasi tre ore.

Oltre alla diretta su Rai 1, i funerali di Pippo Baudo potranno essere seguiti gratuitamente anche online tramite i canali digitali della Rai. L’intera cerimonia sarà visibile su RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet e pc.

Le esequie del conduttore anche su Rete 4

Volto storico ed emblema del servizio pubblico, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, Pippo Baudo traslocò per due stagioni a Mediaset (allora Fininvest) per poi tornare in Rai. Anche il Biscione seguirà le esequie del presentatore siciliano con “Diario del Giorno – Addio Pippo” condotto da Monica Bertini.

Il programma, con collegamenti e ospiti, andrà in onda a partire dalle 15.35 allungandosi fino alle 18.55 per cedere poi la linea al Tg4. L’app Mediaset Infinity offrirà lo streaming della diretta curata da Rete 4.

Pippo Baudo, i funerali in tv e il lutto cittadino

La decisione dell’azienda di Cologno Monzese di trasmettere i funerali di Pippo Baudo sottolinea la portata nazionale dell’evento e il riconoscimento unanime che il conduttore ha saputo conquistare nel mondo della televisione italiana.

Giovanni Burtone, sindaco di Militello in Val di Catania, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali del conduttore.