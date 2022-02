Draghi striglia i partiti e prepara il decreto sul caro bollette

Ieri il governo è andato sotto quattro volte in commissione

Dopo che il governo è andato sotto quattro volte in Commissione, Draghi convoca i partiti per serrare le file. È in corso a Palazzo Chigi la riunione presieduta dal presidente del Consiglio Mario Draghi con i capi delegazione delle forze politiche di maggioranza: i ministri Stefano Patuanelli, Giancarlo Giorgetti, Maria Stella Gelmini, Andrea Orlando, Elena Bonetti e Roberto Speranza.

Sul tavolo, il caro bollette, tema all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri, previsto per domani, ma a pesare sono principalmente le spaccature registratesi ieri in commissione alla Camera, durante l’esame delle modifiche al dl Milleproroghe.

Nel pomeriggio il premier è salito al quirinale per un colloquio con il presidente Mattarella. Poi, all’incontro, un Mario Draghi molto irritato, secondo quanto riporta Ansa, ha chiesto ai capi delegazione se i loro partiti siano in grado di garantire i voti, la tenuta della maggioranza. Ciò che è accaduto la notte scorsa col Milleproroghe, col governo che in commissione è andato sotto 4 volte, è un pessimo segnale e così il governo non può andare avanti. E’, secondo quanto si apprende da alcuni partecipanti alla riunione, il senso della ‘strigliata’ del premier.

Intanto Ail ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti durante il question time rassicura che il Governo interverrà di nuovo e a breve, forse già nel Cdm previsto domani, sia contro i rincari delle bollette energetiche sia sul Superbonus. Il ministro spiega che per far fronte all’aumento dei prezzi servirebbero “disponibilità finanziarie ben oltre quelle consentite” dall’attuale bilancio e che “è difficile dare una risposta compiuta e definitiva” ai rincari. Sul Superbonus, dichiara, “si rimedierà a brevissimo con un provvedimento di urgenza” nel quale saranno previste sanzioni.

CONTINUA A LEGGERE LIVE SICILIA.