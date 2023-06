Dragotto incanta Palermo: riapre la villa del Gattopardo

La dimora settecentesca restituita al suo antico splendore

2' DI LETTURA

PALERMO – Nella dimora che fu la residenza di Tomasi di Lampedusa, nasce un nuovo progetto imprenditoriale firmato Tommaso Dragotto. L’imprenditore ha restituito all’antico splendore la villa settecentesca immersa tra l’agrumeto ed il giardino degli odori, in un parco al centro della piana dei colli di Palermo.

La settecentesca dimora ribattezzata Villa del Gattopardo riapre le porte al pubblico dopo un intervento di recupero durato due anni, grazie agli investimenti di Dragotto, attuale proprietario del bene. “Ho seguito personalmente il progetto di recupero e mi sono dedicato soprattutto alla scelta degli arredi che ho acquistato in giro per l’Italia”, dice l’imprenditore.



“Quando decisi di restaurare Villa del Gattopardo non immaginavo la mole di lavori e di impegno che avrebbe richiesto – ancora Dragotto – ma il risultato attuale e l’immensa soddisfazione di aver potuto ridonare alla città una delle sue ville più importanti mi hanno ripagato di ogni fatica. Sono felice di aver arricchito il patrimonio architettonico e artistico della città che da oggi ha un nuovo tesoro grazie al recupero di un luogo simbolo dell’identità e della cultura siciliana”.

“Saremo la nuova destinazione per eventi importanti, un luogo che a Palermo mancava”, afferma Rita Mineo, event manager.

La dimora nobiliare fu di Giuseppe Tomasi, ultimo discendente diretto dei Principi di Lampedusa, è la casa in cui immaginò le vicende di Don Fabrizio Salina, protagonista del celebre romanzo “Il Gattopardo”, evocando le memorie della sua infanzia, il profumo della zagara e la calura estiva delle estati siciliane.

Accogliente, elegante e con un affascinante giardino con al centro una grande fontana, unica nel suo genere, con musica e giochi d’acqua che si muovono al ritmo di sinfonie ottocentesche. Villa Gattopardo ha anche una Spa riservata agli ospiti della struttura che potranno anche soggiornare nelle 10 ampie suites, arredate con eleganti mobili d’epoca per accogliere il visitatore in un’atmosfera sospesa nel tempo dove ogni oggetto racconta la sontuosità della nobiltà siciliana e la raffinatezza del loro modo di vivere.

Villa del Gattopardo è sede della Fondazione Tommaso Dragotto, istituzione nata nel 2016 che ha come scopo iniziative di promozione artistico-culturali e di utilità sociale, divulgando l’etica d’impresa propria dei valori perseguiti dal suo fondatore. Sono quindi previste iniziative artistiche come esposizioni e mostre, nonché attività sociali per promuovere e diffondere la cultura come valore inalienabile di civiltà e sviluppo. La villa sarà visitabile la domenica mattina gratuitamente.