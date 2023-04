Dramma a Barcellona: cade col monopattino, batte la testa e muore

L'uomo è stato trovato sull'asfalto insanguinato da alcuni passanti

1' DI LETTURA

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – Ha avuto un incidente sul monopattino, ha sbattuto la testa sull’asfalto ed è morto. Un 41enne ha perso la vita così nel primo pomeriggio di oggi in via Salvatore Cattafi, a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

L’uomo è stato trovato sull’asfalto insanguinato da alcuni passanti, con a terra un monopattino e i suoi effetti personali.

I soccorsi

Le condizioni del 41enne sono apparse subito disperate. Portato al Fogliani di Milazzo in codice rosso, l’uomo è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Ora bisognerà capire cosa è accaduto. Al momento non ci sarebbero testimoni diretti. Tra le ipotesi c’è quella che la vittima possa aver perso il controllo del monopattino dopo aver incontrato un avvallamento stradale.

Le indagini

Gli agenti della municipale, che indagano, hanno acquisito anche le telecamere di sorveglianza della zona per vagliare anche l’ipotesi di un eventuale pirata della strada.