Drammatico incidente sulla Statale: ci sono diversi feriti

Ancora sulla famigerata 284.

SANTA MARIA DI LICODIA. Uno scenario apocalittico che avrebbe potuto registrare un bilancio ben peggiore di quello, al momento, a conoscenza.

Un incidente stradale ha coinvolto, poco prima delle 22 di quest’oggi, quattro autovetture che percorrevano la Statale 284 in territorio di Santa Maria di Licodia: uno scontro violentissimo che ha provocato almeno cinque feriti. Uno dei mezzi è andato a finire a tutta velocità a cavallo di un guardrail.

Sul posto, i Vigili del fuoco hanno letteralmente liberato, dalle lamiere delle auto, almeno due persone che erano rimaste incastrate.



Nel tratto in questione, la 284 è stata chiusa al traffico per mettere di soccorrere i feriti e ripulire dalla grande quantità di detriti staccatisi dalle vetture entrate in contatto e sparpagliati sull’asfalto.

Ad intervenire sul luogo dell’incidente, le ambulanze del 118 ed i carabinieri della Compagnia di Paternò.