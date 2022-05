Droga, arrestato di nuovo e un’altra volta scarcerato

Il Tribunale del Riesame ha rimesso in libertà, per due volte di seguito, Gaetano Salici.

CATANIA – Gaetano Salici è stato nuovamente arrestato il giorno del venerdì santo, ma il Tribunale del Riesame lo ha ancora una volta scarcerato. L’indagato è coinvolto nel blitz antidroga dei carabinieri scattato lo scorso marzo. Per la procura è – assiema al cugino Attilio Salici – ai vertici di un gruppo di spaccio tra Catania e Mascalucia. I giudici della Libertà avevano accolto la tesi difensiva degli avvocati Mario Brancato e Giuseppe Grasso.

Dopo la scarcerazione sono arrivate le dichiarazioni di uno degli arrestati-pusher che ha citato Gaetano Salici per qualche acquisto di marijuana. Ma ancora una volta, davanti al Tribunale del Riesame, le accuse sono cadute ed è stato rimesso in libertà. Soddisfatti i due difensori per l’annullamento della misura cautelare. La posizione di Gaetano Salici, protagonista di questo porte girevoli in carcere, è stato stralciato dal resto degli imputati che sono stati già citati a giudizio.