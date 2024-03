Catania, 18enne spaccia cocaina all’ingresso di un palazzo: arrestato

Il giovane agiva in via Capo Passero

CATANIA – Droga nella zona di via Capo Passero, a Catania, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato un 18enne di Aci Sant’Antonio per spaccio di cocaina.

Si tratta della terza operazione contro la droga nel giro di poco più di un mese nella stessa zona, dopo quelle che avevano coinvolto due minorenni per spaccio di cocaina e 5 pusher per spaccio di cocaina, crack e marijuana.

Il blitz

Nel pomeriggio del 4 marzo i Carabinieri, dopo aver indagato sul giovane, hanno deciso di fare scattare il blitz nei suoi confronti. Il 18enne è stato visto con una busta di plastica tra le mani sotto i portici di un palazzo, vicino a un portone d’ingresso condominiale. Il ragazzo si allontanava dalla sua postazione solo per raggiungere la strada e ricevere l’ordinativo e il denaro dai clienti, ai quali subito dopo consegnava la droga.

Dopo alcune ore i Carabinieri hanno deciso di entrare in azione provocando la reazione del 18enne, che è scappato nel palazzo e ha chiuso dall’interno il portone per impedire ai militari l’accesso. I Carabinieri però avevano già predisposto un equipaggio all’interno dello stabile e sono riusciti a sorprenderlo alle spalle, proprio nel momento in cui attraverso una ricetrasmittente il giovane stava avvertendo i suoi complici dicendo “Ci sù i vaddia! Ci sù i vaddia!”.

Il giovane appena maggiorenne è stato pertanto bloccato dai militari dell’Arma, che lo hanno poi perquisito trovando 39 dosi di cocaina e diverse decine di euro, proprio all’interno della busta che prima aveva in mano. Il 18enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.