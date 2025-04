Catania, sette chili di cocaina pura nascosti in uno zaino tra i rifiuti

Il ritrovamento e la scoperta di una nuova strategia criminale

CATANIA – Ancora un duro colpo al traffico di droga nel quartiere San Cristoforo di Catania. I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno scoperto e sequestrato uno zaino contenente ben 7 chilogrammi di cocaina, suddivisa in otto panetti. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di qualche giorno fa durante un servizio di controllo del territorio mirato alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti e alle armi.

Lo zaino sospetto tra i rifiuti

Durante una perlustrazione in una zona interna del quartiere, i militari hanno notato uno zaino in ottime condizioni appoggiato vicino a un cumulo di rifiuti in una via secondaria.

La presenza dell’oggetto, sebbene parzialmente nascosto, è apparsa subito anomala e fuori contesto, attirando l’attenzione della pattuglia. L’intuizione dei Carabinieri, si legge in un comunicato del Comando provinciale, è frutto della profonda conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali locali, maturata grazie a precedenti interventi simili.

Il modus operandi

Il ritrovamento richiama alla mente altri significativi sequestri avvenuti a San Cristoforo. Tra questi, spicca il recupero a metà febbraio 2025 di 250 chilogrammi di marijuana nascosti in sacchi dell’immondizia, una delle operazioni più rilevanti degli ultimi mesi.

Precedentemente, nel marzo 2022, sempre nello stesso quartiere, furono rinvenuti in un appartamento abbandonato un vero e proprio arsenale, tra cui un Kalashnikov, un mitragliatore con silenziatore, un lanciagranate, una pistola Benelli e numerosi ordigni esplosivi artigianali. Nello stesso periodo, in un parcheggio e vicino a una scuola, vennero scoperte altre pistole e un altro Kalashnikov, anch’essi occultati tra i rifiuti o in borsoni abbandonati.

La strategia dell’abbandono

Questi episodi hanno consolidato nei Carabinieri la consapevolezza di una strategia operativa in crescita tra i criminali: abbandonare temporaneamente droga, armi ed esplosivi in luoghi isolati, tra i rifiuti o in edifici dismessi, per poi recuperarli in un secondo momento, riducendo così il rischio di essere intercettati durante il trasporto o colti in flagranza.

Intervento degli artificieri

Una volta individuato lo zaino sospetto, i militari hanno attivato i protocolli di sicurezza e richiesto l’intervento del Nucleo Artificieri del Comando Provinciale. Solo dopo il nulla osta degli specialisti, lo zaino è stato aperto, rivelando gli otto panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 7 chili, immediatamente sequestrati.

Secondo le stime la droga, una volta suddivisa in dosi, avrebbe potuto fruttare oltre 2 milioni e mezzo di euro sul mercato illecito. Il sequestro rappresenta un duro colpo all’economia criminale catanese. Sono in corso approfondimenti investigativi per individuare i responsabili e ricostruire la rete di approvvigionamento dello stupefacente.