Catania, un chilo e mezzo di marijuana e cocaina in auto: arrestato

VIDEO - Coinvolto un pregiudicato 40enne

CATANIA – Aveva in macchina un chilo e mezzo di droga: un uomo di 40 anni originario di Siracusa è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante di Catania. L’arresto è avvenuto dopo che gli agenti hanno notato un’auto che percorreva troppo velocemente e in modo pericoloso via Domenico Tempio.

La perquisizione

Il comportamento del guidatore ha destato sospetto nei poliziotti, come si legge in un comunicato della Questura. I poliziotti hanno fermato l’auto in via San Giuseppe La Rena e hanno identificato il conducente, risultato essere un 40enne siracusano con a carico diversi precedenti penali.

L’uomo da subito è stato insofferente al controllo e ha tentato di eludere le domande dei poliziotti. I poliziotti, insospettiti, hanno quindi deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo, che ha dato esito positivo.

Il ritrovamento della droga a Catania

Gli agenti hanno rinvenuto una sacca di tela con all’interno una grossa busta in plastica trasparente che conteneva marijuana per un peso complessivo di un un chilo. In più è stata trovata anche una busta termosaldata con della cocaina per un peso di 514 grammi.

Gli agenti hanno quindi tratto in arresto il 40enne per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura. Il pm di turno ha disposto di associare l’arrestato presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza, in attesa del giudizio di convalida.