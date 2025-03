Pusher arrestato a San Berillo, 217 grammi di marijuana sequestrati

L'uomo ha cercato di fuggire

CATANIA – Droga a Catania: la Polizia di Stato ha arrestato un 34enne originario della Guinea Bissau trovato in possesso di sostanza stupefacente durante un controllo a San Berillo vecchio. Due pattuglie della Squadra Volanti della Questura di Catania, in via delle Finanze, hanno notato un gruppo di ragazzi parlare con un uomo seduto per strada. L’uomo stava consegnando un involucro agli altri.

Avendo il sospetto che si trattasse di droga, gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo. Alla vista dei poliziotti, i ragazzi sono fuggiti e l’uomo ha gettato via una sacca nera, cercando di scappare a piedi. Un agente ha inseguito l’uomo fino a Piazza Bellini, dove lo ha fermato, nonostante la sua resistenza.

Droga a Catania, soldi e resistenza all’arresto

L’uomo nascondeva un involucro con 7 grammi di marijuana. Nella sacca abbandonata c’erano 210 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento, monete in euro e banconote mauriziane ed egiziane.

Il 34enne è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Su disposizione del PM, è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.