Droga negli slip, arrestato un pregiudicato nel centro di Catania

Cinquantatreenne, è accusato di spaccio: la perquisizione in caserma ha portato a sequestrare marijuana, cocaina e crack

1' DI LETTURA

CATANIA. Un uomo di 53 anni è stato arrestato per spaccio dai carabinieri della Compagnia di Piazza Dante. L’arresto rientra in un servizio di controllo antidroga condotto dai militari in pieno centro storico. I controlli in via Firenze hanno portato alla sua individuazione a bordo di uno Scarabeo. Lo hanno seguito per alcune centinaia di metri e poi lo hanno intercettato, insospettiti, portandolo in caserma.

Qui è stato perquisito ed è stata rinvenuta la droga negli slip. Aveva 35 grammi di marijuana divisi in 15 bustine, 4 grammi di coca già confezionati in 10 dosi e 7 grammi di crack contenuti in 17 involucri. In tasca aveva 60 euro in contanti, che per i militari potrebbe essere il provento dello spaccio. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.