Droga e armi, sequestrati 25 chili di droga a Messina

Trovate anche diverse munizioni

MESSINA – I carabinieri di Messina hanno trovato, in un terreno demaniale, alcuni contenitori al cui interno erano presenti oltre 800 grammi di marijuana, più di due chilogrammi di hashish e circa 28 grammi di cocaina.

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Sequestrate anche tre pistole, di cui una con matricola abrasa, e quasi 300 cartucce di vari calibri.

Arrestato un 36enne per spaccio

Durante un’altra operazione è stato arrestato un 36enne per spaccio di droga. Era in possesso di 15 chilogrammi di marijuana, 8 chilogrammi di hashish, un’arma clandestina ricavata dall’alterazione di una pistola a salve e 50 proiettili e circa 1.200 euro in contanti. Il denaro è ritenuto il provento dell’attività di spaccio.