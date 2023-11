Droga in casa, un 55enne finisce in manette in provincia di Messina

Nell'abitazione le dosi pronte per la cessione

TERME VIGLIATORE (MESSINA) – Un 55enne è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di droga. Ad arrestarlo i carabinieri di Terme Vigliatore, comune della provincia di Messina.

L’uomo in casa aveva oltre 80 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, un bilancino di precisione, un taglierino, materiale per il confezionamento e 170 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

