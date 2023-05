Scoperti con cocaina e sette monete antiche, arrestati

I due uomini sono stati fermati dai Carabinieri, che in seguito hanno perquisito le loro case

1' DI LETTURA

CATANIA – Carabinieri della compagnia di Randazzo hanno arrestato, a Bronte, due persone per spaccio di stupefacenti e ricettazione di monete di interesse storico-archeologico.

All’interno di nascondigli ricavati nell’auto sulla quale erano a bordo, militari dell’Arma hanno trovato circa 100 grammi di cocaina dal principio psicoattivo talmente alta da poter ricavare, secondo stime degli investigatori, oltre 540 dosi.

Nelle abitazioni dei due indagati i carabinieri, durante delle perquisizioni, hanno trovato materiale utilizzato per pesare e confezionare la droga, un chilogrammo complessivo di marijuana, corrispondente a oltre 3.620 dosi e dal valore di mercato stimato tra i 14 e 16mila euro.

Le ricerche nella casa di uno dei due hanno portato alla scoperta e al sequestro di sette monete antiche con impresse figure e numeri romani, di evidente interesse storico-archeologico, per il cui possesso è stata contestata anche la ricettazione. Sono in corso indagini, da parte di personale specializzato, per accertare la provenienza e il valore dei coni rinvenuti.

I due sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.