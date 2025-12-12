Droga nascosta in bagno e in camerino: arrestati due fratelli

Sequestrati circa 300 grammi di stupefacenti

PALERMO – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato due fratelli conviventi ed a sequestrare quasi 300 grammi di stupefacenti, stipati nei locali di una abitazione di Partanna Mondello.

Gli agenti, dopo alcuni controlli, sono arrivati all’appartamento dei due e nel bagno sono stati ritrovate 3 piantine di marIjuana essiccata per un peso di 100 grammi e materiale necessario al confezionamento in piccole dosi dello stupefacente, per potere essere rivenduto al dettaglio, nonché una lampada alogena, faretti, fertilizzante e veli termici.

All’interno di una stanza che fungeva da deposito attrezzi sono stati rinvenuti 186 grammi di hashish, suddivisi in due panetti.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i due fratelli tratti in arresto.