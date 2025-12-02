Per uno disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per l'altro i domiciliari

CALTANISSETTA – Droga nel Nisseno, due arresti dei carabinieri tra Niscemi e Gela. I militari hanno arrestato in flagranza di reato un 51enne di Niscemi sorpreso all’uscita dalla sua abitazione con 15 grammi di cocaina, una dose di crack e un bilancino di precisione.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del pm della Procura di Gela è stato trasferito presso la propria abitazione agli arresti domiciliari. Il gip del Tribunale ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

In un’altra operazione, a Gela, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di un 51enne del luogo che era sfuggito lo scorso 20 novembre all’operazione “White sheep”. L’indagine aveva consentito di disarticolare un’organizzazione dedita alla gestione di una fiorente attività di spaccio di cocaina, marijuana e hashish a Gela.