Droga, la Procura di Trapani chiude un’indagine per 22 persone

Spacciatori operativi anche a Castellammare del Golfo e ad Alcamo

TRAPANI – La Procura di Trapani ha emesso un avviso di conclusione indagini per 22 indagati nell’inchiesta incardinata su indagini della squadra mobile della Questura e del Commissariato di Castellammare del Golfo nei confronti di 22 persone accusate, a vario titolo, di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini, che si sono avvalse di tecniche investigative tradizionali e di strumenti atipici, secondo l’accusa, hanno permesso di delineare l’operatività di un gruppo composto da italiani, abitanti a Castellammare del Golfo, Alcamo e Trapani, ritenuti coinvolti, a vario titolo, nella gestione e nella vendita di sostanze stupefacenti. L’approvvigionamento della droga sarebbe avvenuto prevalentemente a Palermo e a Trapani, per poi essere distribuita nelle aree di ‘competenza’ degli indagati. Alcuni dei destinatari del provvedimento sono già detenuti per altri reati.