Droga a Randazzo, 44enne trovato con stupefacenti in casa: denunciato

CATANIA – Droga a Randazzo: un uomo di 44 anni è stato denunciato dopo che in casa sua sono stati trovati degli stupefacenti. Il 44enne all’inizio ha cercato di negare che l’abitazione fosse sua.

Droga a Randazzo: le indagini

Come si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri, i militari tenevano d’occhio già da qualche giorno l’uomo e lo avevano visto uscire proprio da quella casa, situata in una via differente da dove lui aveva dichiarato di essere residente. I Carabinieri ritenevano, in seguito a indagini, che l’uomo potesse essere un pusher di stupefacenti.

Sono quindi stati avviati dai Carabinieri dei servizi di osservazione che hanno permesso di comprendere il modus operandi e i movimenti dell’uomo, che la sera tornava sempre dalle parti di Piazza Manzoni, nella periferia est del paese, nonostante formalmente non avesse lì la residenza.

Effettivamente il 44enne è stato visto giungere nella piazza a bordo della sua utilitaria Fiat, parcheggiando dinanzi ad uno stabile. In quel momento, accortosi della presenza degli investigatori, che intanto si erano svelati, l’uomo ha tentato di svicolare riferendo di essere lì per caso e non perché vi abitasse.

La perquisizione

I militari, tuttavia, forti delle acquisizioni informative raccolte nei giorni precedenti, non hanno creduto alle sue parole, iniziando a perquisirlo. E proprio nelle tasche dei jeans, oltre a banconote per quasi 400 euro, in pezzi da 20 e 50, è stato trovato un mazzo di chiavi che con tutta probabilità avrebbe aperto l’appartamento lì davanti.

Inserite nella toppa, effettivamente la porta si è aperta. È così scattata la perquisizione domiciliare, durante la quale i Carabinieri si sono subito accorti della presenza, sulla mensola del soggiorno, di alcune bustine di plastica e involucri di carta stagnola, con all’interno hashish per circa una ventina di grammi, nonché di un bilancino di precisione.

Successivamente, i militari si sono poi spostati in cucina dove, sul tavolo, hanno trovato alcuni grammi di marijuana e anche una dose di cocaina, oltre a un altro bilancino di precisione per pesare lo stupefacente. Vicino ai fornelli, i militari hanno infine sequestrato 2 quaderni, sui quali vi erano numerosi appunti relativi all’attività di spaccio: nomi, date, quantitativi della droga e tipo di stupefacente venduto.Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 44enne, già gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione e traffico di stupefacenti.