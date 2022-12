Droga, sebbene è ai domiciliari: spacciava in strada

Vendeva crack, cocaina e marijuana.

Catania. Centonove involucri di droga – tra crack, cocaina e marijuana – sono stati sequestrati a Catania dalla Polizia di Stato ad un uomo agli arresti domiciliari sorpreso a spacciare in via Capopassero. L’uomo, trovato in possesso anche di una ricetrasmittente e di 380 euro, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Piazza Lanza.