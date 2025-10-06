Le indagini dei carabinieri

CAGLIARI – Operazione dei carabinieri contro il narcotraffico internazionale di droga. L’indagine è dei militari del Comando provinciale di Cagliari ma riguarda diverse regioni italiane. Eseguiti 71 provvedimenti a carico di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga in concorso, nonché porto e detenzione abusiva di armi da fuoco.

L’operazione, denominata ‘Termine’, interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Impegnati oltre quattrocento carabinieri. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la procura di Cagliari alle 11.

