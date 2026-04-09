 Droga venduta sui social: arrestati dai carabinieri di Caltanissetta
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Droga venduta tramite i social e spedita per posta: 2 arresti

droga venduta sui social
Il giro d'affari illecito era di circa 2 milioni di euro
CARABINIERI
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1 min di lettura

CALTANISSETTA – I finanzieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato, in provincia di Napoli, due persone sorprese all’interno di un laboratorio in cui venivano confezionati grossi quantitativi di droga che sarebbero, poi, stati venduti in tutta Italia. Per circa 10 chili di quantitativo di droga finito sotto sequestro.

La droga venduta tramite i social

L’attività investigativa nasce da un precedente sequestro avvenuto a settembre a Caltanissetta: da lì è stato possibile sviluppare una indagine che ha scoperto una filiera illecita la cui cabina di regia era a Napoli.

I due indagati vendevano cocaina, hashish e marijuana usando una piattaforma social, e poi rifornivano i clienti, attraverso spedizioni postali o corrieri.

La sostanza stupefacente sequestrata avrebbe portato nelle casse della banda 100mila euro. I successivi accertamenti economici finanziari effettuati sugli arrestati, anche mediante l’analisi delle oltre 4000 spedizioni effettuate, hanno consentito di accertare un giro di affari, dal 2024, per oltre due milioni di euro.

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