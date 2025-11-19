 Droga verso la Calabria e la Sicilia, dopo 14 anni quasi tutti assolti
Droga verso la Calabria e la Sicilia, dopo 14 anni quasi tutti assolti

Inflitte solo quattro condanne
LA SENTENZA
di
NAPOLI – Dopo oltre 14 anni si è concluso il processo di primo grado per traffico di droga, in particolare hashish, tra la Campania, precisamente Marano di Napoli, la Calabria e la Sicilia, che visto tra i 26 imputati anche Filippo Nuvoletta, ritenuto elemento di spicco dell’omonima famiglia mafiosa.

La prima sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Maurizio Conte) ha assolto quasi tutti i 26 imputati tra cui Filippo Nuvoletta, Angelo Manco (difeso dall’avvocato Gennaro De Falco) e Francesco Passero (difeso dall’avvocato Marialaura Masi).

Le condanne

Quattro le condanne inflitte: Ivan Bonaccorsi (21 anni), Gena Caponnetto (6 anni), Giuseppe Di Costanzo (10 anni) e Salvatore Zangone (11 anni).

Le lungaggini del processo concluso oggi a Napoli sono legate al reiterato spostamento della sede: da Napoli venne infatti trasferito a Catanzaro dove i giudici sollevarono una questione di incompetenza territoriale accolta dalla Corte di Cassazione che decise di assegnare definitivamente il procedimento giudiziario al tribunale del capoluogo partenopeo.

