Dua Lipa e Callum Turner, nozze a Bagheria: scattano divieti e limitazioni

Provvedimenti in vigore dall’1 all’8 giugno

PALERMO – Divieti di sosta e limitazioni al traffico a Bagheria in occasione dei festeggiamenti per il matrimonio della popstar internazionale Dua Lipa con l’attore Callum Turner. Tra le location scelte dalla coppia c’è Villa Valguarnera, storica dimora settecentesca nel Palermitano.

I provvedimenti scatteranno da lunedì 1 giugno e resteranno in vigore fino all’8 giugno, soprattutto nell’area della piazza antistante la villa. Secondo quanto si apprende, la gestione della sicurezza sarà affidata a personale privato e non coinvolgerà la polizia municipale.

Stando alle indiscrezioni, la cantante sarebbe rimasta colpita dalle ville storiche di Bagheria e potrebbe soggiornare per alcune notti proprio a Villa Valguarnera, approfittando della permanenza in Sicilia per visitare il territorio. I festeggiamenti della coppia dovrebbero coinvolgere anche il centro storico di Palermo nel prossimo fine settimana.