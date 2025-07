Dua Lipa, le foto social della sua vacanza d’amore a Palermo

La ragazza avvistata nei vicoli di Palermo era proprio Dua Lipa

Lo scorso weekend, i vicoli del centro storico di Palermo hanno fatto da passerella ad una ragazza la cui somiglianza con Dua Lipa ha lasciato cittadini e turisti a bocca aperta. La conferma che fosse proprio lei arriva adesso dalla diretta interessata.

Dua Lipa a Palermo con il promesso sposo

La cantante britannica ha condiviso su Instagram alcuni scatti che documentano la sua vacanza d’amore nel capoluogo siciliano. Insieme a lei c’era infatti il fidanzato e promesso sposo Callum Turner.

La dedica social di Dua Lipa: “Palermo nel mio cuore”

I due sono legati dal gennaio del 2024. La carrellata di foto della fuga d’amore di Dua Lipa è accompagnata dalla didascalia: “Palermo nel mio cuore”.

La luna di miele anticipata

In attesa del sì, Dua Lipa, 29 anni, e Callum Turner, 35, di professione attore e modello, si sono regalati una luna di miele anticipata in Italia. Dopo la vacanza a Napoli e in Costiera Amalfitana, la coppia è approdata in Sicilia.

L’anello di fidanzamento

La cantante britannica ha ufficializzato il fidanzamento con Callum Turner a inizio anno quando sul suo anulare è comparso un anello di diamanti dal design unico. La 29enne ha fatto sapere che non andrà all’altare prima di aver concluso il suo tour mondiale la cui ultima tappa è in programma a dicembre 2025. È pertanto altamente probabile che il matrimonio sarà celebrato nel 2026.

Il primo incontro tra Dua Lipa e Callum Turner

Il primo incontro tra Dua Lipa e Callum Turner sarebbe avvenuto a Londra, nell’elegante cornice del ristorante italiano The River Café. La cantante era a cena col padre, mentre il modello e attore era in compagnia di alcuni amici.

A farli conoscere sarebbe stata la cofondatrice del locale che, cogliendo al volo l’energia tra i due, avrebbe deciso di presentarli. Dopo quel fugace momento, però, nessun seguito: per mesi, silenzio assoluto.

Galeotto fu un libro

Ci vuole un anno intero perché le loro strade si incrocino di nuovo, questa volta a Los Angeles. Appena lo vede, Dua Lipa lo riconosce subito. Oltre al fascino, però, Callum Turner avrebbe dimostrato prontezza di spirito: si sarebbe avvicinato con una domanda apparentemente semplice, chiedendole cosa stesse leggendo.

Fortuna volle che Dua Lipa, da lettrice appassionata e creatrice del suo book club “Service95”, non fosse impreparata: il titolo era “Trust” di Hernan Diaz. Colpo di scena? Anche Callum Turner era immerso nella stessa lettura. Chiamatelo destino o perfetta sintonia narrativa.