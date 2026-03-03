Il rumore che ha fatto scappare decine di persone

Il boato improvviso, le persone che si alzano di scatto e abbandonano i propri tavoli, la corsa verso l’uscita. A Dubai, in piena escalation tra Stati Uniti, Israele e Iran, la paura ha trasformato una cena apparentemente tranquilla in un momento di panico collettivo.

Decine di turisti sono fuggiti da un ristorante convinti di essere sotto attacco missilistico. In realtà, era il suo udito in un ristorante di Dubai proveniva dal tradizionale cannone dell’iftar che annuncia la fine del Ramadan. L’episodio è avvenuto mentre le tensioni in Medio Oriente si intensificavano.

Dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, Teheran ha condotto azioni di rappresaglia prendendo di mira Dubai. Sebbene quanto accaduto nel locale non fosse collegato a un attacco diretto, il clima di allarme ha fatto il resto, amplificando le reazioni.

Il video virale e la fuga dal ristorante

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social. In un video diventato virale si vedono i clienti alzarsi bruscamente, alcuni correre verso l’uscita, altri cercare riparo sotto i tavoli. Il suono che ha scatenato il panico in un ristorante di Dubai è risuonato proprio all’ora dell’iftar, il momento in cui i musulmani interrompono il digiuno al tramonto durante il mese sacro di Ramadan.

Molti turisti stranieri non conoscevano la tradizione. Quando l’esplosione ha riecheggiato tra i palazzi della città, alcuni hanno pensato all’arrivo di un missile, anche alla luce delle notizie che in quelle ore arrivavano dalla regione.

Cos’è il cannone dell’iftar

Il personale del ristorante è intervenuto immediatamente per tranquillizzare gli ospiti, spiegando che il rumore era riconducibile al cannone cerimoniale dell’iftar e non ad un’azione militare.

Una volta chiarita la situazione, la situazione è tornata rapidamente alla normalità, anche se quei momenti di tensione sono stati immortalati in tempo reale con gli smartphone e condivisi migliaia di volte online.

Il cannone dell’iftar è una tradizione secolare. Si tratta di un colpo sparato al tramonto durante il Ramadan per annunciare la fine del digiuno quotidiano. Ancora oggi viene praticata in diverse zone del Medio Oriente come segnale simbolico e religioso.

