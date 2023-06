Due alpinisti francesi sono morti sul Monviso: recuperati i corpi

I familiari, preoccupati per il mancato rientro, hanno allertato i soccorsi. Per loro non c'è stato nulla da fare

1' DI LETTURA Due alpinisti di nazionalità francese sono morti sul Monviso. I corpi senza vita sono stati individuati e recuperati dal Soccorso Alpino e dall’elicottero del servizio regionale di elisoccorso del 118 alla base di un canalone tra il Passo del Colonnello e Punta Gastaldi, in valle Po, nel Cuneese. L’allarme era stato lanciato dai soccorritori francesi del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, allertati dai familiari dei dispersi. I due alpinisti erano partiti ieri con l’intenzione di percorrere la Cresta Berhault che, dal Colle delle Traversette, conduce in vetta al Monviso, a 3.841 metri di altitudine.

