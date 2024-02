Due rapine una dopo l’altra: a segno al market, fallita in farmacia

In azione due uomini col volto travisato

PALERMO – Due rapine a distanza di poco tempo l’una dall’altra e con le stesse modalità. Ci sono degli indizi che fanno ipotizzare che siano stati gli stessi malviventi a tentare gli assalti. Il primo è andato a segno, il secondo no.

Nel tardo pomeriggio di ieri due persone col volto travisato, facendo credere di essere armati, hanno minacciato il cassiere del supermercato Despar di via Ruggero Leoncavallo nella zona di via Malaspina. Hanno arraffato i soldi in cassa, ancora da quantificare, e sono fuggiti a piedi.

Poco dopo è stata presa di mira la farmacia Maimone in via Catania. La cassa è, però, di quelle automatiche che non possono essere aperte e allora sono fuggiti a mani vuote. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri