 Pensioni, Durigon: "Verso il congelamento del requisito dell'età"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Pensioni, Durigon: “Verso il congelamento del requisito dell’età”

Le parole del sottosegretario al Lavoro
l'annuncio
di
1 min di lettura

“Ho già parlato con il ministro Giorgetti incontrando la sua disponibilità a inserire il provvedimento all’interno della Legge di bilancio”.

Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon in una intervista a Sussidiario.net in occasione del Meeting di Rimini a proposito del congelamento del requisito dell’età per la pensione che altrimenti aumenterebbe dal 2027.

Per il sottosegretario in materia previdenziale è anche “fondamentale” il cosiddetto bonus Giorgetti, “una misura – sottolinea – che rafforza la libertà del lavoratore, che si tratti di restare al suo posto o di poter andare prima in pensione”. 

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI