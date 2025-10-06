D’Urso Somma, l’ex vice coordinatore regionale di FdI passa alla Lega

"Non sono più in grado di accettare una linea che consuma se stessa"

CATANIA – Nuova adesione alla Lega per Salvini premier in Sicilia. Si tratta dell’ex vice coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Francesco D’Urso Somma.

D’Urso Somma da FdI alla Lega

“Dopo un lungo periodo di riflessione, ho deciso di lasciare Fratelli d’Italia. Ascolto delle esigenze del territorio, riflessione, analisi del contesto politico e desiderio di dare risposte concrete ai miei concittadini. Sono stati i fattori che mi avevano spinto ad aderire a Fdi quando appena il 2% degli elettori si pronunciava in suo favore”. Spiega Francesco D’Urso Somma.

Che prosegue: “Sulle stesse basi scelgo, oggi, di lasciare la formazione di Giorgia Meloni anche se il suo partito sfiora il 30%. Come sempre, infatti, all’opportunità personale preferisco l’opportunità per la comunità che ho scelto di servire impegnandomi in politica.

Sono stato cresciuto ed educato con un animo aristotelico, guidato dall’idea che la politica debba essere esercizio di ragione pratica, ricerca della misura e costruzione del bene comune. Ho fatto miei esempi per cui l’impegno politico è legato all’etica, al rispetto reciproco, alla responsabilità verso la comunità. Ecco perché non mi riconosco più in un partito che funziona come un organismo autoimmune, che invece di proteggere e valorizzare le sue parti sane, finisce per attaccarle, trattandole come corpi estranei.

Un fenomeno che in Fdi si è tradotto in atteggiamenti e comportamenti che hanno distrutto principi per me fondamentali come la fiducia e il senso di appartenenza. Non sono più in grado di accettare una linea che consuma se stessa che si è smembrata in correnti uno contro l’altra armate che rinunciano a dignità e autenticità pur di raggiungere obiettivi personali ignorando quello comune ovvero l’impegno verso i cittadini”.

“Non mi rimane che lasciare Fratelli d’Italia“

Infine: “Mi sono sempre battuto per il confronto leale e la costruzione condivisa e non mi sento più di avallare una corsa sterile di esclusioni reciproche. Pound scriveva che se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le proprie idee o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui. Faccio mia questa frase e scelgo di assumermi il rischio che comporta la coerenza, perché so che le idee hanno valore solo se si ha il coraggio di difenderle fino in fondo.

Per questa ragione di coerenza non mi rimane che lasciare Fratelli d’Italia, partito del quale sono stato vice coordinatore regionale fino a qualche mese fa, senza rinunciare al mio impegno politico in favore del territorio e dei cittadini e aderisco alla comunità umana e politica della Lega siciliana che tiene alti i valori nei quali credo e ho sempre creduto”.

Sammartino: “Valorizzeremo il territorio”

“Voglio dare un caloroso benvenuto nella Lega a Francesco D’Urso Somma – ha commentato il vice presidente della Regione Luca Sammartino – è un dirigente politico di lungo corso, che da oggi entra nella nostra comunità umana e politica insieme al suo gruppo. Insieme lavoreremo per valorizzare sempre di più il nostro territorio con attenzione per le esigenze dei cittadini e grande senso di responsabilità”.

“La comunità umana e politica della Lega cresce ancora – ha osservato la coordinatrice della Lega etnea, Valeria Sudano – accogliamo con piacere Francesco D’Urso Somma, un valore aggiungi per il nostro partito che continua a crescere e radicarsi. Siamo certi che insieme faremo un ottimo lavoro di squadra sul territorio del Catanese”.