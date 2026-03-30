Dzeko “Dimarco? Ognuno ha le sue preferenze, l’Italia ha qualità”

SARAJEVO (BOSNIA) (ITALPRESS) – “L’esultanza di Dimarco? Abbiamo visto tutto quello che è successo, per me è una cosa normalissima, tutti noi abbiamo le preferenze, la mia era quella di non giocare contro l’Italia, è anche normale”. Edin Dzeko butta acqua sul fuoco alla vigilia della sfida fra la sua Bosnia e gli azzurri a Zenica che mette in palio un posto ai prossimi Mondiali. Nei giorni scorsi si è parlato molto del video in cui Dimarco e altri giocatori della Nazionale esultavano per la vittoria ai rigori della Bosnia in Galles anche se lo stesso esterno dell’Inter ci ha tenuto a precisare che non c’è stata alcuna mancanza di rispetto e di essersi anzi complimentato subito con Dzeko, con cui ha condiviso due stagioni in nerazzurro. “Oggi bisogna essere attenti, oggi coi social diventa tutto una cosa più grande, ma per me non ci sono problemi – taglia corto l’attaccante e capitano della Bosnia – L’Italia non voleva giocare in Galles non so perchè, noi siamo andati lì e abbiamo vinto. Non so perchè l’Italia debba avere paura di Galles o Bosnia, è una nazionale incredibile, hanno vinto quattro Mondiali, se hanno paura di giocare lì qualcosa non funziona. Io amo il calcio italiano, mi sono trovato benissimo lì, ci ho vissuto quasi nove anni. Cosa manca ora? Mancano i Totti, i Del Piero, questa Italia ha qualità, ma quelli di una volta erano un’altra cosa”. Alla vigilia della finale play-off ha parlato anche il ct della Bosnia, Sergej Barbarez. “Ci sono tante emozioni per l’Italia, per loro sarà una partita molto importante, ma se guardiamo alla situazione del nostro Paese direi che forse è molto più importante per noi – sottolinea – Tutti stanno bene dopo la partita contro il Galles, tranne io che ho perso la voce, ma abbiamo avuto tempo di riprenderci, siamo molto felici, vogliamo giocare al massimo. Il nostro piano? Se segniamo l’1-0 parcheggiamo l’autobus davanti alla porta – sorride Barbarez – A parte gli scherzi, ce la godremo, sono molto felice, abbiamo questo supporto da parte del pubblico, vedremo come andrà la partita. Dobbiamo avere abbastanza coraggio e impegnarci al massimo, dobbiamo fare bene i dettagli, non dobbiamo avere panico, poi bisognerà avere un pò di fortuna e sperare di segnare qualche gol. Dobbiamo essere pronti a tutto”.

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