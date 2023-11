È agli arresti domiciliari e nasconde cocaina in casa, finisce in carcere

Protagonista un pregiudicato di Francofonte

SIRACUSA – Era agli arresti domiciliari in casa e i carabinieri nel corso di una perquisizione lo hanno trovato in possesso di sei grammi di cocaina. Da qui la decisione del magistrato di sorveglianza di disporre il carcere. Protagonista dell’episodio un pregiudicato 47enne di Francofonte, in provincia di Siracusa.

La perquisizione dei carabinieri

L’uomo – ai domiciliari da maggio perché colpito da un provvedimento di cumulo pene emesso dalla Procura generale presso la Corte d’appello di Catania per riciclaggio, ricettazione, furto e rapina – è stato sottoposto a perquisizione da parte dei carabinieri di Francofonte. Nella tasca di una tuta i militari hanno scoperto un sacchetto in plastica con 12 involucri contenenti mezzo grammo di cocaina ciascuno. Il 47enne si trova ora nel carcere di Brucoli.

