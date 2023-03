“È la migliore candidata per guidare Catania”: Salvini lancia Sudano

Uscita che, darà il via ad un confronto serrato all'interno del centrodestra

CATANIA. “Ho grande stima per Valeria Sudano, la migliore candidata per guidare una città straordinaria come Catania, Comune che solo pochi anni fa la Lega al governo aiuto’ con cifre importanti per evitare dissesto, caos e licenziamenti”. Cosi’ il segretario leghista Matteo Salvini.

Una uscita che, inevitabilmente, dà il via ad un confronto serrato all’interno del centrodestra etneo e siciliano. E non è del tutto escluso che, proprio oggi, dal fronte Sudano-Sammartino possa venir fuori una presa di posizione ufficiale.