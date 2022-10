E’ morta la mamma di Stefano Cucchi

Lo scrive l'avvocato che ha seguito la famiglia nei processi legati alla morte del giovane

“Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni e #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia”. Così l’avvocato Fabio Anselmo, legale che ha seguito la famiglia Cucchi nei processi per la morte del giovane, su Facebook dando notizia della scomparsa della mamma di Stefano e Ilaria Cucchi.