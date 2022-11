È morta nonna Rosetta, la nonna di Casa Surace

"Addio nonna", il saluto dei videomaker campani

Era la nonna di Casa Surace. Nonna Rosetta, diventata una star dei social per gli sketch di cui era protagonista insieme ai videomaker campani, è morta all’età di 89 anni.

“Addio nonna – si legge sulle pagine social del gruppo – Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi – aggiungono – ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘“’Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla Ciao, nonna Rosetta”, conclude il testo del post.