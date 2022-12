E’ morta Silvana Lo Giudice: lutto per la danza catanese

Acclamata dappertutto per la sua professionalità. I funerali verranno officiati nella giornata di domani.

CATANIA. Se n’è andata una delle figure professionali più acclamate e storiche della danza etnea e nazionale. E’ venuta a mancare Silvana Lo Giudice.



Appena due settimane fa, aveva ricevuto il meritatissimo Premio Danzuso 2022. Figlia d’arte, la madre Carla dirigeva una delle più importanti scuole di danza della Sicilia. Dopo il diploma dell’Accademia Nazionale di Danza a Roma è entrata a far parte del corpo di ballo del Teatro Massimo Bellini, interpretando nel tempo ruoli da solista e prima ballerina.

Ha inoltre insegnato danza, prima nella Scuola d’Arte Drammatica del Teatro Stabile di Catania e dal 2018 con gli allievi del corso professionale del Viagrande Studios. Come coreografa ha saputo segnare gli ultimi decenni lavorando in diversi teatri italiani, di prosa e lirici, con registi come Armando Pugliese, Luca Verdone, Roberto Laganà, Tony Cucchiara, Walter Pagliaro, Giuseppe Di Pasquale, Michele Mirabella. Tra i suoi lavori più significativi: “Capuleti e Montecchi” per L’Opera di Roma, “Trachinie” per l’INDA, Teatro Greco di Siracusa, “Rigoletto” per il Bellini al Teatro Antico di Taormina e dal 2015 a tutt’oggi ha curato e cura le coreografie del Pipino.

Nel sincero e accorato post del “TMB Lo Giudice” viene ricordata così:

“5, 6, 7 e 8…..ecco una schiera di Angeli in diagonale, un gruppo in cerchio e un altro che gira…sono già pronti a danzare una nuova Coreografia sotto le tue direttive. Che fortuna che hanno!

Maestra del nostro cuore e pregevole Direttrice ci mancherai tanto ma tramite le tue coreografie e i tuoi insegnamenti (di Vita e non solo di danza), sarai sempre con noi, fluttuante su note armoniose.

La TMB Lo Giudice e il mondo intero della danza piangono la scomparsa della direttrice e coreografa Silvana Lo Giudice.

I funerali si terranno domani 27 dicembre alle ore 11.00 presso la Chiesa SS Pietro e Paolo a Catania”.