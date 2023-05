È morto Carlo Rotolo, fu presidente del tribunale di Palermo

Aveva 90 anni. È Ricordato per lo stile signorile

PALERMO – È morto Carlo Rotolo: fu presidente del Tribunale e poi della Corte d’appello di Palermo.

Rotolo, che aveva compiuto 90 anni lo scorso aprile, è ricordato per lo stile signorile e per una conoscenza delle dinamiche mafiose.

Dopo l’arresto del boss Bernardo Provenzano nel 2006, nella relazione di apertura dell’anno giudiziario tracciò le linee dell’evoluzione di Cosa nostra che con i principali boss in carcere cercava di rivedere le proprie strategie criminali affidandole a poche figure come Matteo Messina Denaro, già a quel tempo in testa alla lista dei ricercati.