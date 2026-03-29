È morto David Riondino, aveva 73 anni

I funerali saranno celebrati martedì a Roma nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo

ROMA – È morto all’età di 73 anni il cantautore, attore, regista, scrittore David Riondino. Era nato a Firenze nel 1952.

A darne l’annuncio su Facebook è l’amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo.

David Riondino è stato tra i fondatori dl collettivo Victor Jara, cooperativa di teatro e musica, quando aveva soltanto vent’anni. Poi ha collaborato con diverse riviste storiche di satira e controcultura come Tango, Il Male, Cuore, Comix, Boxer.

Nel 1975 ha scritto Maracaibo con Lu Colombo, colonna sonora dell’estate 1981. Negli anni Ottanta si è tuffato nel cinema con una piccola apparizione in Maledetti vi amerò di Marco Tullio Giordana.

Ha ideato il festival “Il giardino della poesia”, a San Mauro Pascoli, luogo natale del poeta, presentando cicli di “letture illustrate” su D’Annunzio, Scotellaro, Ovidio, Kazanzakis. Canzoni e poesie sono diventate negli anni anche spettacoli teatrali: “Racconti Picareschi”, “Fermata provvisoria”, “Bocca baciata non perde ventura” (canzoni e novelle da Boccaccio). Il Bolero come terapia, dove canta Boleros da lui tradotti e commentati per la radio Svizzera in una omonima trasmissione.

Il suo nome è legato anche alla tv e ai personaggi strampalati che ha inventato, come Joao Mesquinho, lo strano “cantautore brasiliano”, ospite del Maurizio Costanzo Show. Nel 1995 ha condotto con Daria Bignardi “A tutto volume”, programma di libri. Ha partecipato anche a numerose edizioni di Quelli che il calcio.

Ha pubblicato per Feltrinelli “Rombi e Milonghe” e per Nottetempo “Sgurz”. Nel 2016 per Magazzini Salani “Il Trombettiere”, poemetto corredato da cento illustrazioni di Milo Manara. Nel 2019 ha pubblicato tra l’altro per Castelvecchi “Sussidiario”, che raccoglie molti dei suoi scritti satirici in versi.

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