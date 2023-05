E’ morto Gagliano, riaprì il “caso Tenco”: era di Mirabella Imbaccari

Fu per dodici anni procuratore di Sanremo: la salma sarà trasportata nel suo paese d'origine.

1' DI LETTURA

CATANIA. E’ morto a Bordighera il magistrato Mariano Gagliano, 83 anni, che per dodici anni è stato procuratore a Sanremo. Fu lui a riaprire e a mettere la parola fine al caso Tenco. A dicembre del 2005 dispose l’esumazione della salma del cantautore, morto in un camera d’albergo dell’Hotel Savoy nella notte del 27 gennaio 1967, poche ore dopo l’esibizione al Festival di Sanremo. La presenza di un foro di uscita dalla teca cranica portò gli inquirenti alla conclusione che la morte fosse legata a “un suicidio da manuale”.



I funerali saranno celebrati, giovedì prossimo, alle 15, nella chiesa di Terrasanta, a Bordighera e successivamente la salma sarà trasportata nel Comune di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, suo paese di origine.